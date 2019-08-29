https://static.news.ru/photo/2aabceb4-ca55-11e9-bf4d-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Пахомов Фото: Максим Блинов.РИА Новости

Глава города Сочи Анатолий Пахомов, полномочия которого истекают 8 сентября, не будет участвовать в конкурсе на должность руководителя курорта на новый срок. Об этом рассказал сам градоначальник.

По его словам, он не стал подавать документы, потому что «решение было принято не сегодня». Два срока и в общей сложности больше десяти лет — достаточный этап в политической карьере, отметил Пахомов.

В январе было бы 11 лет, как я в Сочи. Это достаточно много. Нет ни одного моего предшественника, который бы столько лет проработал, — сказал глава Сочи журналистам.

Пахомов был избран всенародным голосованием в 2009 году и переизбран на второй срок пять лет спустя. Впоследствии прямые выборы были заменены на конкурсный принцип назначения претендентов на этот пост. Это предусмотрено нормами федерального законодательства для муниципальных образований с внутригородским делением на районы.

Приём документов от претендентов начался в июле и завершается 29 августа. Конкурс состоится 10 сентября. Кандидатов выберет специальная комиссия, окончательный выбор будет сделан в ходе тайного голосования.

Ранее, как писал News.ru, суд в Новосибирске отказался снять мэра города Анатолия Локтя с выборов. Иск был подан от одного из кандидатов, бывшего вице-губернатора Новосибирской области Виктора Козодоя.