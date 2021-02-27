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Глава «штаба Навального» в Нижнем Новгороде стал фигурантом уголовного дела

18:52, 28 февраля 2021
Фото: Роман Трегубов/twitter.com

Глава «штаба Навального» в Нижнем Новгороде Роман Трегубов стал фигурантом уголовного дела, рассказал в социальных сетях его адвокат Александр Караваев. Юрист также опубликовал фотографию полученного клиентом официального уведомления, где назван «подозреваемым».

На данный момент известно, что дело находится в производстве Следственной части УМВД России по Нижнему Новгороду и возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, максимальная санкция — два года лишения свободы), — написал Караваев на своей странице в Facebook.

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