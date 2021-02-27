Глава «штаба Навального» в Нижнем Новгороде стал фигурантом уголовного дела

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Москвичи обратили внимание на град, который пошёл в столице в последний день зимы.

Необычное для этого времени года погодное явление наблюдалось сразу в нескольких районах города, передаёт РИА Новости. Погода в городе и области продолжает стремительно меняться. В связи с этим Министерство транспорта...