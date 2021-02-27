Глава «штаба Навального» в Нижнем Новгороде стал фигурантом уголовного дела

https://static.news.ru/photo/c7112388-79dd-11eb-9d2d-96000091f725_660.jpgФото: Роман Трегубов/twitter.com
Глава «штаба Навального» в Нижнем Новгороде Роман Трегубов стал фигурантом уголовного дела, рассказал в социальных сетях его адвокат Александр Караваев. Юрист также опубликовал фотографию полученного клиентом официального уведомления, где назван «подозреваемым».
На данный момент известно, что дело находится в производстве Следственной части УМВД России по Нижнему Новгороду и возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, максимальная санкция — два года лишения свободы), — написал Караваев на своей странице в Facebook.