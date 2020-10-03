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Глава Ростуризма заявила, что следит за ситуацией на Камчатке

19:01, 04 октября 2020
Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что находится на связи с руководством Камчатского края и Министерства природных ресурсов из-за ситуации с загрязнением в регионе. Она подчеркнула, что ждёт оперативных и объективных результатов проверок и экспертиз.

Необходимы быстрые и эффективные решения. Такое недопустимо и не должно повториться. Со своей стороны готова приложить к этому максимум усилий, — написала в Instagram Догузова.

Она добавила, что в этом году удалось впервые системно подойти к вопросу развития туризма на Камчатке, будет разработан «комплексный туристический территориальный мастер-план» этого региона, который должен заложить основу для развития Камчатки с учётом сохранения уникальной природы. По мнению Догузовой, одно из красивейших мест на планете должно стать жемчужиной мирового туризма.

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Как писал NEWS.ru, Генеральная прокуратура России взяла под свой контроль ход и итоги проверки, инициированной в связи с фактами загрязнения морской воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Проверочные мероприятия проводятся в бухтах Большая и Малая Лагерные и бухте Бабья. В проведении проверки принимают участие специалисты уполномоченных органов. По итогам проверочных мероприятий они дадут оценку соблюдению природоохранного законодательства и законодательства об охране вод.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил увольнениями косвенно связанным с загрязнением воды в акватории Тихого океана чиновникам региона. Он также подчеркнул, что в целом сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что на уровне Камчатского края и России нет системы мониторинга неблагоприятных экологических последствий.

Фото и видео побережья, усыпанного погибшими осьминогами, ежами, крабами, мидиями начали появляться в соцсетях три дня назад. Их вынесло на пляж после шторма. Причём местные жители подчёркивают, что всё это обитатели глубин. Симптомы отравления почувствовали и люди, особенно пострадали сёрферы.

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