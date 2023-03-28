Через Приднестровье лежит прямой путь к мировой войне, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на встрече с депутатами Григориопольского района, передает телеканал «Первый приднестровский». По его словам, вовлечение ПМР в конфликт приведет с столкновению России и НАТО.

Я глубоко убежден, что через Приднестровье прямой путь к мировой войне. Это, может быть, такие громкие заявления, но тем не менее. Если вмешается Приднестровье, вмешается и Молдова. Это естественно. Мы соседи. Вмешается Молдова, вмешается и Румыния, а это член НАТО, вмешается Румыния, вмешается и Россия, — заявил Красносельский.