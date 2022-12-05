Глава МЧС Куренков вылетел в Нижневартовск к месту обрушения жилого дома

Фото: t.me/mchs_official

Фото с места происшествия

Глава МЧС Александр Куренков вылетел в Нижневартовск к месту ликвидации последствий обрушения жилого дома. Вместе с министром к месту происшествия направляется группа спасателей, сообщает пресс-служба ведомства.

Глава МЧС России с оперативной группой спасателей вылетел к месту ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижневартовск, — говорится в сообщении.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира в воскресенье, 4 декабря. По предварительной версии, причиной взрыва стала неправильная эксплуатация газового баллона. Дом не был газифицирован. В результате происшествия пострадали пять человек, шесть погибли. На данный момент опознан один из погибших.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия идут в круглосуточном режиме. В городе введен режим ЧС. В ближайшей к обрушившемуся доме школе № 8 организован пункт временного размещения, с жильцами работают психологи и медики. В городской взрослой поликлинике усилен режим работы травмпункта. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский заявил, что санитарной авиацией транспортируются в ожоговый центр Сургута два человека, более других пострадавших при взрыве в доме Нижневартовска. Врачи оценивают степень поражения ожогами их тел в 85–90%.