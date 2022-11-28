Пасечник сообщил о возвращении 23 бойцов ЛНР из украинского плена

Фото: Минобороны РФ

Из украинского плена освобождены и возвращаются домой 23 бойца Луганской Народной Республики, сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. Всем им будет предоставлена медицинская помощь и реабилитация.

Из украинского плена освобождены и возвращаются домой 23 защитника Луганщины! Уже через несколько часов бойцы смогут обнять своих родных и близких, — сказал врио главы региона.

Он также отметил, что находящиеся в плену бойцы подвергались моральному унижению и пыткам. Пасечник призвал Международный комитет Красного Креста обратить внимание на условия содержания военнопленных на территории Украины и многочисленные свидетельства нарушения Украиной Женевских конвенций.

Ранее американский экс-сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк выразил уверенность в том, что видео с расстрелом военнопленных ВС РФ со стороны ВСУ правдиво. При этом он напомнил, что жестокость украинских солдат уже была запечатлена на других видеофрагментах. Так, в начале СВО руководитель украинского «Мобильного госпиталя» Геннадий Друзенко отдал врачам приказ кастрировать российских военнопленных. По словам экс-сенатора, власти Украины оставили без внимания «это шокирующее, кошмарное военное преступление». Еще в одном видео показывали лагерь военнопленных, которым простреливали ноги.