Бывший американский сенатор высказался о военных преступлениях ВСУ Бывший сенатор из США Блэк назвал непостановочным видео расстрела военнопленных РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский экс-сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк выразил уверенность в том, что видео с расстрелом военнопленных ВС РФ со стороны ВСУ правдиво. При этом он напомнил, что жестокость украинских солдат ранее уже была запечатлена на других видеофрагментах, передает RT.

Видео точно не постановочное, вне всякого сомнения. И это не первое видео, где показаны военные преступления украинцев, — заявил Блэк.

Экс-политик вспомнил, что в начале СВО руководитель украинского «Мобильного госпиталя» Геннадий Друзенко отдал врачам приказ кастрировать российских военнопленных. По словам экс-сенатора, власти Украины оставили без внимания «это шокирующее, кошмарное военное преступление».

Было еще одно недвусмысленное видео, где показывали лагерь военнопленных, который находился под контролем украинцев. Туда свозили российских военных с поля боя, пленных, а потом просто подходили к ним и простреливали ноги, — заключил Блэк.

Ранее в Telegram-каналах стали распространять видео, на одном из которых украинские солдаты кладут на землю сдавшихся в плен российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле. После этого МИД РФ потребовал от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных бойцами ВСУ, а также провести тщательное расследование по факту произошедшего.

В Минобороны России заявили, что убийство российских военнопленных является намеренным и его не удастся представить «трагическим исключением». Кроме того, согласно заявлению МО, инцидент подтверждает «живодерскую сущность нынешнего киевского режима» и его сторонников.