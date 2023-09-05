Глава Истры сообщила о сильном пожаре после падения беспилотника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Истринском районе Московской области произошел сильный пожар после падения обломков сбитого беспилотника ВСУ, сообщила на своей странице во «ВКонтакте» глава городского округа Истра Татьяна Витушева. Она уточнила, что дрон упал на территорию гаража в СНТ «Высоковольтник», общая площадь возгорания составила 50 кв. м. Сейчас пожар ликвидирован, пострадавших нет.

В результате падения обломков сбитого летательного аппарата произошло возгорание хозяйственной постройки – гаража, площадью 50 кв. м в СНТ «Высоковольтник». На месте работают оперативные службы, возгорание ликвидировано. Жертв и пострадавших среди жителей и гостей городского округа нет, — написала Витушева.

По ее словам, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). На месте падения обломков беспилотника продолжают работать правоохранительные органы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на 5 сентября российские военные предотвратили атаки беспилотников на объекты Москвы. По данным градоначальника, аппараты были сбиты в Тверской и Калужской областях, а также в Истринском районе Подмосковья. При этом в последнем случае, по предварительным данным, обломки беспилотника при падении повредили бытовой объект. По его словам, в настоящее время идет устранение последствий ЧП.

Позднее Минобороны сообщило, что российские военные утром 5 сентября предотвратили атаку украинских военных с применением беспилотного летательного аппарата. По данным оборонного ведомства, инцидент произошел в Истринском районе Подмосковья.