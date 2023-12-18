Глава Херсонской области допустил восстановление Каховской плотины Сальдо: Каховскую плотину можно восстановить и сделать ее полезнее

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Разрушенную украинской армией Каховскую плотину можно восстановить, сказал в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, проект плотины сохранился в архивах, а современные технологии позволят возвести объект в короткие сроки.

Проектная документация на Каховскую плотину большей частью в архивах московских институтов сохранилась, <...> от нее можно оттолкнуться и опереться уже на современные условия, сделать Каховскую плотину и все те конструкции, которые были на ней, — заявил Сальдо.

Он добавил, что часть плотины сохранилась. Ее следует изучить, произвести замеры и техническое обследование, после чего приступать к проектированию. Губернатор напомнил, что плотина была построена за три года. По его мнению, современные технологии позволят восстановить ее значительно быстрее. Кроме того, благодаря им, плотина может стать «еще более краше, привлекательнее и полезнее».

Ранее Сальдо рассказал, что Каховская плотина была важнейшим транспортным узлом: по ее конструкциям проходили автомобильный и железнодорожный пути, а также было шлюзовое хозяйство для пропуска кораблей из Каховского водохранилища в нижнюю часть Днепра. В связи с этим ВСУ поставили перед собой цель разрушить плотину и вели ее планомерный обстрел на протяжении долгого времени.