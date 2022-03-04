Глава Бурятии выразил соболезнования семьям погибших в Донбассе военных

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов выразил соболезнования родным и близким погибших в Донбассе российских военных, сообщает «МК в Бурятии». Во время военной операции там погибли восемь человек из Бурятии. Ещё 40 военнослужащих ранены, они лечатся в госпиталях.

Бурятия будет помнить подвиг наших земляков, проявивших мужество и отвагу в ходе выполнения боевых задач. Ребята выбрали для себя непростой путь и погибли при исполнении служебного долга. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, вся Бурятия разделяет с вами скорбь. Память о воинах останется в сердцах жителей Бурятии. Светлая память героям, — сказал Цыденов.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военных, 1597 получили ранения. Он отметил, что информация об участии в боевых действиях солдат срочной службы и курсантов, а также данные о «неисчислимых потерях» российских военных являются целенаправленной дезинформацией.

В свою очередь президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям погибших на Украине военнослужащих пособия и единовременные выплаты в размере 7,4 млн. рублей. Также каждая семья получит допвыплату в 5 млн рублей. Раненые получат соответствующие выплаты по страховке и единовременному пособию.