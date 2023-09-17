Глава Алтая поручил разобраться с недобросовестными чиновниками Глава Алтая поручил ликвидировать свалку у Теньги и разобраться с чиновниками

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Олег Хорохордин

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил ликвидировать несанкционированную свалку вблизи села Теньга Онгудайского района. В своем Telegram-канале он отметил, что местные чиновники подписали отчет о закрытии свалки, однако на деле не приняли никаких действий. Таким образом он отреагировал на обращение активистов из «Народного фронта» Алтая.

Свалка близ села Теньга <...> — недопустимая картина. Еще более недопустимы отписки, что все хорошо, и отчеты, которые на деле не имеют ничего общего с реальностью. Несанкционированную свалку необходимо ликвидировать в кратчайшие сроки, а главе Онгудайского района — детально разобраться, кто и на каком основании в администрации подписывает отчет о якобы ликвидации свалки и направляет его как официальный ответ, — написал Хорохордин.

В своем обращении активисты из «Народного фронта» рассказали, что чиновники пообещали очистить территорию от мусора и даже прислали отчет о ликвидации свалки, однако по факту ничего не изменилось. Они пообещали обратиться в прокуратуру и потребовали дать им разъяснения по ситуации.

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