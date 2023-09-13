В Балашихе пообещали оперативно решить проблему зловонного «Барби-озера» Администрация Балашихи пообещала оперативно решить проблему зловонного озера

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В администрации подмосковной Балашихи пообещали оперативно решить ситуацию со зловонным озером возле Новского кладбища, которое окрасилось в розовый цвет. Замглавы администрации Алексей Ковалев заявил NEWS.ru, что местность, о которой идет речь, принадлежит некоему застройщику. Чиновник пообещал, что вскоре проблема будет решена.

Водоем около Новского кладбища — там свалки нет, там застройщик у нас. От жителей информации не поступало, я от вас услышал сейчас. Давайте я отправлю с проверкой управление экологии. Может, напрямую в управление экологии информация поступала. Спасибо, сейчас отреагируем оперативно, — заявил Ковалев.

Ранее МВД предупреждало, что убирать мусор возле водоема запрещено, поскольку свалка является вещественным доказательством по уголовному делу. В администрации обещали убрать мусор, как только следственные мероприятия будут завершены.

31 июля в Москве жители района Чертаново заметили, что из трубы мусоросжигательного завода идет розовый дым. Предполагается, что дым такого оттенка может появиться, когда сжигаются материалы с содержанием кадмия и брома.