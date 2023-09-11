«Гигантский потенциал»: на ВЭФ оценили экономические отношения РФ и АСЕАН Поляков: уровень отношений России и АСЕАН может вырасти до $100 млрд в год

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Главной новостью в отношениях между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) должно стать четкое осознание российскими деловыми кругами того гигантского потенциала развития экономических отношений, который есть у Москвы в этом регионе, сказал корреспонденту NEWS.ru в кулуарах ВЭФ-2023 председатель делового совета «Россия — АСЕАН» Иван Поляков. По его словам, уровень торговли между партнерами в кратчайшие сроки можно довести с нынешних $20 млрд в год до $100 млрд.

Сегодня наша торговля находится на уровне $20 млрд в год. Конечно же, это очень маленькая цифра в масштабах деятельности региона, в масштабах торговли региона. По нашим оценкам, мы, российский бизнес, может претендовать и говорить о том, чтобы вывести уровень наших отношений на величину как минимум $100 млрд в год, — подчеркнул Поляков.

По его словам, последняя цифра не является пределом для ежегодных отношений России и АСЕАН, поскольку «потенциал очень большой». Поляков назвал пять приоритетных сфер взаимовыгодного сотрудничества. По его мнению, именно работа в них позволит быстро увеличить объем взаимоотношений до $100 млрд в год.

Прежде всего, это сфера энергетики и энергетической безопасности. Во-вторых, это сфера взаимодействия в области продовольствия и продовольственной безопасности. Это образование, это здравоохранение и вопросы развития цифровых технологий, — отметил председатель делового совета «Россия — АСЕАН».

Ранее министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кэн Зо в кулуарах ВЭФ-2023 сообщил, что карты российской платежной системы «Мир», как ожидается, с октября 2023 года начнут принимать в стране. По словам министра, в решении этого вопроса «есть прогресс».