Карты «Мир» с октября начнут принимать еще в одной азиатской стране Министр инвестиций Зо: с октября в Мьянме начнут принимать карты «Мир»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ожидается, что с октября текущего года карты российской платежной системы «Мир» начнут принимать в Мьянме, об этом РИА Новости сообщил министр инвестиций и внешних экономических связй страны Кэн Зо в кулуарах ВЭФ-2023. По словам министра, в решении этого вопроса «есть прогресс».

Есть прогресс по этому вопросу. Мы надеемся, что карты «Мир» начнут принимать в Мьянме начиная с октября. Есть соглашение между Центробанком и шестью коммерческими банками, — сказал Зо.

VIII Восточный экономический форум открылся во Владивостоке 10 сентября, он будет проходить на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) до 13 сентября.

Ранее сообщалось, что карты российской платежной системы «Мир» принимают во многих магазинах и торговых центрах Вьетнама. Кроме того, на территории страны работают порядка 20 банкоматов, где можно снять наличные.

Также карты «Мир» также начали принимать в Венесуэле. По словам посла РФ в латиноамериканской стране Сергея Мелик-Багдасарова, расплатиться российской картой уже можно на острове Маргарита и в столице страны, Каракасе. При этом в главном городе Венесуэле система запущена пока что лишь в тестовом режиме, уточнил он.