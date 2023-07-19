Карты «Мир» стали принимать в еще одной стране Посол РФ в Венесуэле Мелик-Багдасаров сообщил о приеме карт «Мир» в стране

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карты платежной системы «Мир» стали принимать в Венесуэле, сообщил ТАСС российский посол в латиноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров. По его словам, прием платежей уже стартовал на острове Маргарита, а в столице Каракасе запустили прием карт в тестовом режиме.

Старт приему платежей картами «Мир» на острове Маргарита уже дан, — заявил посол.

Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас до этого заявил, что власти страны готовы у себя внедрить платежную систему «Мир». При этом он подчеркнул, что официальных предложений от российского руководства не поступало. По его словам, Мексика готова к изменениям в финансовой сфере.

Он подчеркнул, что если власти Мексики получат предложение о внедрении системы «Мир», финансовые институты страны тщательно его изучат.

Ранее сообщалось, что Банк России в 2023 году планирует вывести карты платежной системы «Мир» в пяти-шести новых стран. По словам директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Аллы Бакиной, разные страны по-разному реагируют на предложения о сотрудничестве в рамках российской платежной системы.