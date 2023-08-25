Генпрокуратура отменила приговоры в новых регионах, вынесенные Украиной

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Генеральная прокуратура России отменила семь приговоров в новых регионах РФ, вынесенных украинскими судами, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Речь идет о политически мотивированных приговорах, вынесенных жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Всего в Генпрокуратуру РФ поступило около 120 представлений.

По указанию Генеральной прокуратуры Российской Федерации в городские и районные суды новых субъектов принесено 126 представлений с целью отмены таких приговоров и восстановления нарушенных прав граждан. Семь из них уже удовлетворены, — говорится в сообщении.

Представители Генпрокуратуры РФ подчеркнули, что приговоры были отменены в связи с отсутствием состава преступления в действиях осужденных. Все правовые последствия привлечения к уголовной ответственности были отменены. В ведомстве намерены продолжить работу по пересмотру политически мотивированных приговоров.

Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовные дела против глав ЦИК ДНР и ЛНР Владимира Высоцкого и Елены Кравченко. Они занимались организацией референдумов о вступлении новых регионов в состав России. Ведомство обвиняет Высоцкого и Кравченко в коллаборационистской деятельности, а также в посягательстве на территориальную целостность Украины.