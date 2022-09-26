На Украине возбудили дела против организаторов референдумов в Донбассе Генпрокуратура Украины возбудила уголовные дела против организаторов референдумов в ДНР и ЛНР

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В отношении глав ЦИК ДНР и ЛНР Владимира Высоцкого и Елены Кравченко, главы Общественной палаты ДНР Александра Кофмана и советника главы ЛНР Марины Филипповой генеральная прокуратура Украины возбудила уголовные дела. Их обвинили в коллаборационистской деятельности и посягательстве на территориальную целостность из-за организации референдумов в республиках.

При процессуальном руководстве Донецкой и Луганской областных прокуратур сообщено о подозрении псевдоглавам ЦИК ДНР и ЛНР, председателю Общественной палаты ДНР, одной из организаторов общественного штаба референдума ЛНР в посягательстве на территориальную целостность и в коллаборационной деятельности, — говорится в сообщении.

Референдум о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей стартовал 23 сентября, голосование продолжится до 27 сентября. При этом к концу дня 25 сентября глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко сообщила, что референдум по вхождению Луганской Народной Республики в состав России признан состоявшимся.

Между тем 21 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США никогда не пойдут на признание результатов референдумов на подконтрольных России территориях Украины и если Москва заявит о присоединении вышеназванных территорий, Вашингтон откажется признавать итоги референдумов. Американский президент Джо Байден в свою очередь назвал проводимые плебисциты «фикцией».