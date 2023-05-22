ФСБ вынесла предостережение уфимцу, планировавшему вступить в ВСУ

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Сотрудники ФСБ вынесли официальное предостережение уфимцу, который планировал воевать против России на стороне Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления. Мужчину предупредили, что его действия могут подпасть под статью УК РФ «Государственная измена».

Сотрудниками УФСБ установлено, что житель Уфы 1985 года рождения в период с сентября 2022 года по настоящее время имел намерение перейти на сторону Вооруженных сил Украины с целью участия в боевых действиях против Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее Брянский областной суд приговорил уроженца Саратовской области Максима Тимерханова к пяти годам в колонии строгого режима за попытку участия в боевых действиях против РФ. Установлено, что осужденный решил выехать на Украину и вступить в легион «Свобода России» (организация признана террористической, деятельность запрещена) для участия в боевых действиях против ВС РФ.

26 апреля Совет Федерации РФ одобрил закон о введении за государственную измену наказания вплоть до пожизненного лишения свободы. Кроме того, содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, будет наказываться сроком до пяти лет заключения.