Фигуристка Бойкова раскритиковала Крым за плохие дороги

https://static.news.ru/photo/fae16cd6-cf33-11ea-905f-fa163e074e61_660.jpg Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (архивное фото) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Александра Бойкова раскритиковала Крым за плохое состояние дорог. По её словам, она не могла решиться написать обзор, однако путь в Новый Свет её «добил».

Хотите словить кайф? Съездите в Новый свет! — написала она саркастический пост в своём Instagram-аккаунте.

По словам фигуристки, путь до Нового Света имеет протяжённость в 100 км. Такая дорога обычно занимает около полутора часов.

Но не тут-то было. В одну сторону мы ехали 4,5 часа! — возмутилась спортсменка.

Она также выразила жалость к людям, которые живут в небольших городках. Все плюсы от близости к морю перекрываются «разрухой и бедностью». Такая картина отталкивает и вызывает сожаление. Спортсменка призвала власти привести регион в порядок.

NEWS.ru писал ранее, что власти полуострова назвали основные порты для создания яхтенных марин.