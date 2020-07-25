Фигуристка Бойкова раскритиковала Крым за плохие дороги

Российская фигуристка Александра Бойкова раскритиковала Крым за плохое состояние дорог. По её словам, она не могла решиться написать обзор, однако путь в Новый Свет её «добил».
Хотите словить кайф? Съездите в Новый свет! — написала она саркастический пост в своём Instagram-аккаунте.
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По словам фигуристки, путь до Нового Света имеет протяжённость в 100 км. Такая дорога обычно занимает около полутора часов.
Но не тут-то было. В одну сторону мы ехали 4,5 часа! — возмутилась спортсменка.
Она также выразила жалость к людям, которые живут в небольших городках. Все плюсы от близости к морю перекрываются «разрухой и бедностью». Такая картина отталкивает и вызывает сожаление. Спортсменка призвала власти привести регион в порядок.
NEWS.ru писал ранее, что власти полуострова назвали основные порты для создания яхтенных марин.
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