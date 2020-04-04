Ещё два пациента с коронавирусом умерли в Москве

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Два пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией умерли в Москве. Их возраст составлял 58 и 70 лет.

Как сообщает оперативный штаб, у умерших была диагностирована двусторонняя пневмония. Также они имели сопутствующие заболевания: гипертонию, хронический бронхит и сахарный диабет.

NEWS.ru писал, что за сутки в столице от коронавируса излечилисьещё 26 человек. Общее число выздоровевших увеличилось до 194. Об этом сообщала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В больнице в Коммунарке в отделении реанимации и интенсивной терапии находились 22 человека. Шесть из них были подключены к аппарату ИВЛ. У них диагностирован коронавирус, сообщал главврач больницы Денис Проценко.

Всего в России коронавирус диагностирован у 4731 человека в 78 регионах. Число выписанных пациентов составляло 333.