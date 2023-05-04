Еще в одном российском регионе запретили полеты беспилотников В Омской области ввели запрет на использование беспилотников

Фото: Peter Endig/dpa/Global Look Press

В Омской области введен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Виталий Хоценко. Он пояснил, что решение принято в целях обеспечения безопасности.

Сегодня в целях безопасности ограничили использование беспилотников. Это решение принято по итогам оперативного штаба, — сказал губернатор.

В правительстве региона уточнили, что исключения допускаются в случаях, когда использование БПЛА необходимо для выполнения полномочий, возложенных на органы власти или организации. При этом у них должны быть разрешения на запуск дронов, выданные в установленном законом порядке. Сроки действия запрета не установлены.

Ранее сообщалось, что аналогичный запрет действует в Хабаровском крае. Его на неопределенный срок ввел своим постановлением губернатор Михаил Дегтярев. Запрещен запуск БПЛА также в Свердловской области. Исключения сделаны для органов госвласти и местного самоуправления, предприятий гособоронзаказа и правоохранителей. Накануне подобные решения были приняты в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.