https://static.news.ru/photo/f09895bc-4d86-11ea-8040-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Ларина Фото: Татьяна Ларина/vk.com

Дни предсказаний прошли в Самаре с 7 по 9 февраля 2020 года. В город приехали известные эзотерики страны. Сред них экстрасенс Татьяна Ларина. Она является финалисткой одного из сезонов шоу «Битва экстрасенсов».

Ясновидящая попыталась разобраться в причинах громких убийств, прогремевших на весь регион в последние годы. Одна из трагедий — гибель 24-летней Лидии Буслаевой. Она пропала 6 ноября 2011 года. Она возвращалась от родителей из Чапаевска в Самару, где жила в общежитии. Но в нём девушка так и не появилась. Её тело нашли 8 ноября. Оперативники нашли не голове покойной 96 ранений от ударов острым предметом, пишет «КП-Самара». Преступник до сих пор не найден.

Убийца был один. Он с подвижной психикой, то есть может быть спокоен и вдруг в один момент может сорваться. <...> Убийцу нужно искать среди её знакомых, — прокомментировала ситуацию Ларина.

Лина Сторожева пропала в 2018 году. 14 октября она вышла из дома, затем быстро вернулась в подъезд. Момент зафиксировала камера домофона. У погибшей был встревоженный вид. Но назад покойная уже не пришла. Её ждал 12-летний сын. Тело женщины обнаружили только 21 марта 2019-го на козырьке её собственного дома.

Одна из версий — деньги. Но я вижу, что замешаны не только они. В этой истории сыграл роль человек, живущий или проживавший тогда в её подъезде. Человек её хорошо знал, — считает Ларина.

Во время поисков Сторожевой выдвигались версии конфликта с начальством, проблема с деньгами — накануне исчезновения она оформила кредит на 400 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что участники популярного проекта «Битва экстрасенсов» выразили мнение, что причиной смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) стало отравление.