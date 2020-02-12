Дни предсказаний прошли в Самаре с 7 по 9 февраля 2020 года. В город приехали известные эзотерики страны. Сред них экстрасенс Татьяна Ларина. Она является финалисткой одного из сезонов шоу «Битва экстрасенсов».
Ясновидящая попыталась разобраться в причинах громких убийств, прогремевших на весь регион в последние годы. Одна из трагедий — гибель 24-летней Лидии Буслаевой. Она пропала 6 ноября 2011 года. Она возвращалась от родителей из Чапаевска в Самару, где жила в общежитии. Но в нём девушка так и не появилась. Её тело нашли 8 ноября. Оперативники нашли не голове покойной 96 ранений от ударов острым предметом,
Убийца был один. Он с подвижной психикой, то есть может быть спокоен и вдруг в один момент может сорваться. <...> Убийцу нужно искать среди её знакомых, — прокомментировала ситуацию Ларина.
Лина Сторожева пропала в 2018 году. 14 октября она вышла из дома, затем быстро вернулась в подъезд. Момент зафиксировала камера домофона. У погибшей был встревоженный вид. Но назад покойная уже не пришла. Её ждал 12-летний сын. Тело женщины обнаружили только 21 марта 2019-го на козырьке её собственного дома.
Одна из версий — деньги. Но я вижу, что замешаны не только они. В этой истории сыграл роль человек, живущий или проживавший тогда в её подъезде. Человек её хорошо знал, — считает Ларина.
Во время поисков Сторожевой выдвигались версии конфликта с начальством, проблема с деньгами — накануне исчезновения она оформила кредит на 400 тысяч рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что участники популярного проекта «Битва экстрасенсов» выразили мнение, что причиной смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) стало отравление.
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