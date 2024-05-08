Опубликованы кадры задержания голого вора с тату восьмиконечной звезды Эксгибициониста с воровскими звездами арестовали в Сасове

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Сасове Рязанской области был задержан голый мужчина, подозреваемый в краже, передает Telegram-канал YA62.RU. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения .

Полиция проводит проверку в отношении молодого человека. Видео с эксгибиционистом было опубликовано в социальных сетях. На теле мужчины видны две татуировки с восьмиконечными звездами. Этот символ активно используется в воровской культуре.

В феврале на юге Москвы на Варшавском шоссе задержали полностью голого мужчину, который бегал по снегу. Вскоре выяснилось, что он является пациентом наркологической клиники, но каким-то образом ему удалось сбежать. Жители Чертаново обратились в экстренные службы, заявив, что по улице бегает молодой человек, на котором нет одежды. Ему удалось перелезть через высокий железный забор. Во время своего забега он несколько раз упал в глубокие сугробы. На указанный адрес вскоре прибыли сотрудники полиции, они быстро поймали мужчину. В клинике подтвердили, что причиной инцидента стало наркотическое опьянение.

В Екатеринбурге с начала марта местные жители жаловались на большое количество голых людей на улице. Психолог Антон Кузнецов предположил, что эти инциденты связаны не с наркотическими эффектами, а с обострением психических заболеваний.

Употребление наркотиков вредит здоровью.