Экологические проблемы в Усолье-Сибирском решат к концу 2021 года

https://static.news.ru/photo/cb171b3e-d264-11ea-932f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Байкальский/ТАСС

Экологические проблемы, которые на протяжении долгих лет копились в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области, будут решены в конце 2021 года благодаря комплексному плану. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко по итогам совещания у президента Владимира Путина.

Глава государства 30 июля провёл совещание, посвящённое экологической ситуации в населённом пункте. За разрешение сложной ситуации в регионе выступил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Абрамченко сообщила, что по поручению президента максимально оперативно будет создана межведомственная рабочая группа по ликвидации накопленного вреда экологии. Вместе с коллегами из правительства Иркутской области, Минприроды, Росприроднадзора, МЧС, Минобороны, Роспотребнадзора и других ведомств будут определены ключевые направления и приняты меры для эффективной работы в Усолье-Сибирском.

Будет разработан план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации накопленных на заброшенной промышленной площадке «Усольехимпром» отходов. Первоочередные мероприятия планируется завершить в конце 2021 года. Избавление от такого «наследия» — заброшенных промышленных площадок, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду — станет одной из основных задач нацпроекта «Экология» для реализации поставленных президентом национальных целей развития страны до 2030 года. Для этого будет выделено необходимое финансирование.

Предстоит создать систему экологического мониторинга, полностью рекультивировать территорию, а на последнем этапе — создать новую инфраструктуру для социально-экономического развития моногорода. Одной из важнейших задач является создание благоприятных условий для жизни людей, — подчеркнула вице-премьер.

Она добавила, что властям нужно комплексно проработать вопросы создания инфраструктуры для ведения предпринимательской активности, привлечения инвестиций в регион. Поэтому Минэкономразвития с правительством Иркутской области, а также заинтересованными ведомствами уже прорабатывают направления для развития города и создания рабочих мест.

Абрамченко подчеркнула, что президент поставил задачу предотвращать аварии, а не ждать их наступления. Поэтому одним из направлений работы правительства станет создание правовой системы предупреждения экологического вреда. Властям предстоит также разработать комплекс профилактических мер и предусмотреть введение реальной ответственности, а также обязанности собственников промышленных предприятий ликвидировать экологический вред.

Новое законодательство должно предусматривать порядок вывода из эксплуатации промпредприятий с обязательным проведением экологического аудита, запретом раздела таких площадок на части до завершения вывода из эксплуатации и ликвидации накопленного вреда. Должны предусмотреть и финансовые обязательства собственников, загрязнитель должен чувствовать всю ответственность за состояние окружающей среды, — сказала заместитель председателя правительства.

Ранее NEWS.ru писал, что на совещании Владимир Путин заявил, что экологические проблемы города Усолье-Сибирское на протяжении долгих лет не решались и замалчивались. По его словам, груз экологических проблем накапливался в городе с 1930-х годов.

В 2019 году общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» совместно с Союзом «Национальный экологический корпус» составила экологический рейтинг регионов. На последнем, 85-м месте рейтинга впервые за 11 лет оказалась Иркутская область. Регион пережил две волны паводков, крупномасштабные лесные пожары. Кроме того, Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов вошли в приоритетный список 22 городов России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы, писал NEWS.ru.