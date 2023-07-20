Эколог рассказал, как спасти Северо-Крымский канал Эколог Рыбальченко: для спасения Северо-Крымского канала можно реконструировать точку забора воды

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сухой Северо-Крымский канал

Последствиями удара по Каховской ГЭС, совершенного ВСУ 6 июня, стало фактическое исчезновение Каховского водохранилища, питавшего Северо-Крымский канал, однако эта проблема решаема, высказал мнение в беседе с «360» эколог Илья Рыбальченко. По его словам, нужно либо восстановить ГЭС, либо реконструировать точку забора воды в канале.

Вход в канал был сделан по-хитрому. Там нет насосов. То есть была сделана запруда в виде Каховской ГЭС. <...> После того как плотина разрушена, возникает вопрос первой точки: где там взять воду, — пояснил эколог.

Хорошей новостью, по его словам, является тот факт, что вода в Днепре по-прежнему течет. И решением проблемы может стать постепенное восстановление плотины ГЭС либо нужно реконструировать точку забора воды в канале так, чтобы там стояли соответствующие насосы.

Потому что вода по Днепру течет, но она немного в стороне. Так или иначе, и то и другое — это решаемые задачи, — подчеркнул Рыбальченко.

Северо-Крымский канал является важной артерией, снабжающей водой Крымский полуостров. Вода в него поступает из Каховского водохранилища на Днепре. После воссоединения Крыма с Россией власти Украины возвели на канале дамбу, устроив полуострову водную блокаду. В ходе СВО канал разблокировали российские военные. В начале июня запасы воды в канале составляли порядка 40 млн кубометров. После удара ВСУ по Каховской ГЭС в июне 2023 года Северо-Крымский канал стал мелеть, а Каховское водохранилище фактически исчезло.

Гава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигут ранее заявил, что на месте Каховского водохранилища остались «лужицы». По его словам, в Северо-Крымский канал вода больше не поступает.