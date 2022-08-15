Эколог объяснила, чем опасно купание в позеленевшем Финском заливе Эколог Бондарева: в позеленевшей воде Финского залива могут обитать патогенные микроорганизмы

Фото: Andrey Pronin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В позеленевшей от водорослей воде могут обитать или начать появляться патогенные микроорганизмы, которые опасны для человека, рассказала в беседе с «МК в Питере» эколог Юлия Бондарева. В связи с этим купаться в позеленевшем, по словам очевидцев, Финском заливе нельзя, предупредила она.

Если пруд зацвел, то, скорее всего, налагается запрет на плавание в этой воде. Но это уже устанавливает местный контролирующий орган, — сказала Бондарева.

Она добавила, что для собак позеленевшая вода не опасна. Бондарева подчеркнула, что животные с удовольствием купаются в ней и опасаться за их здоровье не стоит даже в случае, если они наглотаются жидкости. У собак в желудке сильная кислотная среда, в связи с чем такой водоем не представляет для них угрозы, объяснила эколог.

Жители Санкт-Петербурга не первый раз замечают изменения в цвете воды Финского залива. Так, в прошлый раз в Росприроднадзоре горожан успокоили, сообщив о цветении водорослей Microcystis aeruginosa Kützing. Тогда специалисты объяснили, что это растение начинает усиленно цвести в жаркую погоду и под его воздействием вода становится сине-зеленой.

Ранее член топонимической комиссии и правления Союза краеведов Петербурга Алексей Ерофеев отверг идею о переименование Финского залива. Название водоема давно закрепилось в истории, а его изменение может стать критической точкой в отношениях России и Финляндии, считает он.