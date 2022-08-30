Двухлетний ребенок провалился в канализацию на глазах матери В Челябинской области двухлетний ребенок провалился в канализацию

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В Челябинской области двухлетний ребенок во время прогулки провалился в канализационный люк, за происходящим наблюдала его мать. На помощь мальчику бросился его отец. Он прыгнул в открытый люк и за считанные минуты вытащил сына, пишет «360».

Мы гуляли во дворе, и ребенок упал в колодец, — пояснила женщина.

По словам матери, ребенок отделался царапинами, однако сильно испугался. Она обратила внимание на то, что двор огорожен, но кто снял крышку с колодца, пока не выяснили.

В СУ СК России по Челябинской области сообщили, что на данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе, выясняются должностные лица, ответственные за обеспечение безопасной эксплуатации колодца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, подытожили в ведомстве.

Накануне в Подмосковье под ребенком во время игры на детской площадке обвалилась прогнившая горка. Отмечается, что девочка порвала губу и разбила лицо, ей потребовалась операция стоимостью 20 тысяч рублей. По словам местных жителей, они неоднократно просили администрацию поселка и руководство Одинцовского округа обратить внимание на состояние детской площадки.