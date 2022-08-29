В Подмосковье ребенку повредило лицо обвалившейся горкой

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Подмосковье под ребенком во время игры на детской площадке обвалилась горка, передает «Российская газета» со ссылкой на областное ГУ МВД. Отмечается, что девочка порвала губу.

Инцидент произошел в коттеджном поселке «Зеленая роща» Одинцовского района. По данным издания, местные жители многократно просили администрацию поселка и руководство Одинцовского округа обратить внимание на состояние детской площадки. По словам сельчан, пол на горке прогнил от времени.

По данным Telegram-канала «Мослента», ребенок не только порвал губу, но и разбил лицо, в результате потребовалась операция стоимостью двадцать тысяч рублей.

22 августа в Дмитровском городском округе Московской области 10-летний ребенок погиб в результате падения на него детской горки. Мальчик играл на детской площадке, когда на него опрокинулась конструкция. Врачи не успели прибыть — ребенок скончался на месте. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.