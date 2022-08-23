В Подмосковье ребенка насмерть придавило детской горкой В подмосковном Дмитрове ребенка насмерть придавило детской горкой

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Дмитровском городском округе 10-летний мальчик погиб в результате падения на него детской горки, сообщается на сайте Прокуратуры Московской области. Отмечается, что ребенок скончался на месте происшествия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется проверка.

Инцидент произошел 22 августа в поселке Деденево в Дмитровском городском округе. Мальчик играл на детской площадке, и в процессе на него опрокинулась конструкция детской горки. Врачи не успели прибыть на место события — ребенок скончался на месте.

Дмитровской городской прокуратурой проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по данному факту, — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее в городе Волжский Волгоградской области 13-летний мальчик утонул во время посещения аквапарка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, на месте инцидента работает следственная группа.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королёве четырехлетний ребенок погиб в фитнес-клубе. Оставшись без присмотра взрослых, он прыгнул в бассейн и утонул. Спасти его не удалось.