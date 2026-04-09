09 апреля 2026 в 12:57

«Уже не дышали»: поисковых собак «ЛизаАлерт» застрелили во время тренировки

Двух поисковых собак отряда «ЛизаАлерт» жестоко застрелили в Ленинградской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, бордер-колли Бэсти и Люмен выполняли тренировочные задачи по поиску людей в лесу. По словам хозяйки, она отпустила собак в лес и через несколько минут услышала звуки выстрелов.

Женщина звала своих питомцев, но они не пришли. Позже владелица обнаружила тела собак с огнестрельными ранениями. Бэсти было четыре года, Люмен — три. Хозяйка направила заявление в правоохранительные органы, ведется расследование.

Они уже не дышали. Их застрелили. Они были в ярких сигнальных попонах. Они были с громкими колокольчиками. Кто-то специально убил их, — уточнила женщина.

Ранее сообщалось, что в Московской области неизвестные могли похитить собаку породы немецкий ягдтерьер по кличке Рагнар. По словам владельца, животное убежало за добычей во время прогулки между деревнями Ольхово и Каменка и через какое-то время пропал сигнал от GPS на ошейнике.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров: Россия готова к сотрудничеству со всеми, кто разделяет идеалы мира
Историк ответил, смогут ли США и Иран достичь согласия за две недели перемирия
Садовод рассказала, как высадить рассаду в апреле и не убить ее
Подросток поджег пять релейных шкафов в Ленобласти
«Голубые мечты»: сенатор ответил Зеленскому на слова о встрече с Путиным
Стало известно, кто может заменить США в роли гегемона НАТО
Лавров раскрыл смысл Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге
В Госдуме ответили, стоит ли ожидать пасхального перемирия с Украиной
Москалькова раскрыла, сколько курян остаются в Сумской области
Плазменный двигатель Росатома показал рекордные характеристики
Пять рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за непогоды
Раскрыто имя нового гендиректора БелТА
Юрист ответил, что делать при наличии «двойника» по документам
Супруга Михаила Турецкого призналась, что помогло ей укрепить брак
Эксперт рассказал об уникальном шансе России в конфликте США и Ирана
Выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля
Самый загадочный член британской королевской семьи встретился с Карлом III
Когда техника становится частью характера дома
Гладков озвучил последствия прилетов дронов ВСУ по Белгородчине
Политолог раскрыл, выйдут ли США из НАТО после предательства союзников
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

