«Уже не дышали»: поисковых собак «ЛизаАлерт» застрелили во время тренировки В Ленобласти застрелили двух поисковых собак отряда «ЛизаАлерт»

Двух поисковых собак отряда «ЛизаАлерт» жестоко застрелили в Ленинградской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, бордер-колли Бэсти и Люмен выполняли тренировочные задачи по поиску людей в лесу. По словам хозяйки, она отпустила собак в лес и через несколько минут услышала звуки выстрелов.

Женщина звала своих питомцев, но они не пришли. Позже владелица обнаружила тела собак с огнестрельными ранениями. Бэсти было четыре года, Люмен — три. Хозяйка направила заявление в правоохранительные органы, ведется расследование.

Они уже не дышали. Их застрелили. Они были в ярких сигнальных попонах. Они были с громкими колокольчиками. Кто-то специально убил их, — уточнила женщина.

Ранее сообщалось, что в Московской области неизвестные могли похитить собаку породы немецкий ягдтерьер по кличке Рагнар. По словам владельца, животное убежало за добычей во время прогулки между деревнями Ольхово и Каменка и через какое-то время пропал сигнал от GPS на ошейнике.