Двух членов УИК в Санкт-Петербурге отстранили от работы после инцидента

https://static.news.ru/photo/18fb520c-b910-11ea-9c6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Петербургский дневник/vk.com

Двух членов участковой избирательной комиссии № 505 в Калининградском районе Санкт-Петербурга отстранили от работы после того, как появилась видеозапись, где они наполняют урну для голосования бумажными листами.

Чтобы исключить любые сомнения, переносной ящик № 2 УИК № 505 опечатан, голосование в него не производится. Он будет вскрыт 1 июля после окончания голосования в присутствии представителей Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Полномочия двух членов УИК, которые работали с этим ящиком, прекращены территориальной избирательной комиссией № 11, — привели сообщение представителя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григория Марголина-Каганского в «Интерфаксе».

Ранее портал «Фонтанка.ру» опубликовал видеозапись от читателя, на которой видно, как две женщины наполняют переносную урну с надписью УИК № 505 бумажными листами.

Автор видео пояснил, что видео было снято примерно в два часа дня около дома № 99/2 на Светлановском проспекте. Видно, что на переносной урне — картонной коробке с «окошком» — стоит номер участкового избиркома № 505, — сообщили на портале «Фонтанка.ру».

Представитель Санкт-Петербургской избирательной комиссии отметил, что ТИК № 11 направила обращение в правоохранительные органы в связи с инцидентом.

Тщательное разбирательство, проведённое Санкт-Петербургской избирательной комиссией, по поводу ролика <...> показало, что в рамках полномочий Санкт-Петербургской избирательной комиссией установить истину не представляется возможным. ТИК № 11 будет подготовлено обращение в правоохранительные органы для того, чтобы провести проверку, — отметил Григорий Марголин-Каганский.

Как писал NEWS.ru ранее, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ не зафиксировано нарушений, из-за которых его результаты могут быть признаны недействительными.