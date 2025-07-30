Двоих детей и пенсионерку спасли из пылающего дома в Крыму

Двоих детей и пенсионерку спасли из пылающего дома в Крыму

Двоих детей и 75-летнюю женщину спасли из горящего дома в селе Митяево Сакского района в Крыму, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на ГУ МЧС по республике. Возгорание началось в районе кровли и чердачного помещения.

На место пожара оперативно прибыли сотрудники отделения 24-й пожарно-спасательной части МЧС России. Они вывели из дома пенсионерку и детей.

Огонь ликвидировали в течение 15 минут. Предварительно, к возгоранию привело короткое замыкание электропроводки. Также не исключено, что причиной пожара стала аварийная работа электрооборудования.

Ранее пожарные спасли 90-летнюю жительницу Барнаула, застрявшую в горящей квартире. Огонь распространился на втором этаже жилого дома. Спасатели эвакуировали пенсионерку с охваченного дымом балкона при помощи трехколенной лестницы.