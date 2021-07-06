Двое взрослых и ребёнок погибли при подтоплениях на Кубани

Три человека, включая одного несовершеннолетнего, погибли в результате подтопления в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Гибель людей агентству подтвердили в краевой прокуратуре. Там уточнили , что один из погибших — 71-летний лежачий онкобольной, а двое других — женщина 1984 года рождения и её ребёнок 2007 года рождения. Мать и подросток находились в машине, которую снесло с дороги в заполненную водой канаву.

4 июля в Сочи прошёл ливень с ураганным ветром, что привело к выходу из берегов реки Херота и подъёму воды до критического уровня в реке Мацеста. Позднее ливни сместились в Туапсинский район. В результате оказались подтоплены сотни домовладений, проезжие части дорог. В районе введён режим ЧС, закрыты пляжи.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев напомнил, что на черноморском побережье действует штормовое предупреждение. Самая сложная ситуация складывается в Сочи.