Губернатор Краснодарского края предостерёг от купания в Сочи

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На Кавказе, а также на южном берегу Крыма, в Севастополе и Ялте, в ближайшие сутки пройдут ливни. По прогнозам, ожидается 30–50 миллиметров в течение полусуток. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Сегодня и в первой половине завтрашнего дня ливни возможны на Кавказе, а также на южном берегу Крыма, в Севастополе, Ялте. Прогностические модели оценивают количество осадков в 30–50 миллиметров за полсуток,...