Губернатор Краснодарского края предостерёг от купания в Сочи
Александр Чеков
Александр Чеков
17:59, 05 июля 2021
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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Купаться в Сочи сейчас очень опасно, многие пляжи закрыты после разгула стихии. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.
Обращаю пристальное внимание жителей и гостей наших курортов — на сегодняшний день многие пляжи остаются закрытыми в связи с действием штормового предупреждения. А это значит, что купаться сейчас очень опасно, — сообщил он.
Кондратьев напомнил, что на черноморском побережье действует штормовое предупреждение. Самая сложная ситуация складывается в Сочи.
По словам губернатора, реки вышли из берегов, подтопило жилые дома. По данным мониторинговых групп, пострадали около 30 домовладений. Угрозы жизни людей нет, но нужно быть готовыми к любому развитию событий.
Ранее Кондратьев из-за непогоды на Кубани предложил развернуть пункты временного размещения с трёхдневным запасом питания.