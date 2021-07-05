Пункты временного размещения подготовят на Кубани из-за непогоды

Пункты временного размещения для жителей подтопленных районов Краснодарского края подготовят на случай ухудшения погодных условий. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев, говорится в сообщении на сайте местной администрации.

Мы должны быть готовы к любому развитию событий, чтобы избежать трагических последствий. Нужно приготовиться к эвакуации жителей из возможных мест подтопления, в том числе в других районах края, если это будет необходимо, и развернуть пункты временного размещения с трёхдневным запасом питания, — пояснил глава региона.

С 2 июля в Краснoдарском крае действует штормовое предупреждение. 4 июля штормовой ветер, ливни и град обрушились на черноморcкое побережье, Новоросcийск, Славянский район, сложная ситуация сложилась в Сoчи.

Власти Сочи 5 июля попросили местных жителей приготовиться к возможной эвакуации в связи с критическим уровнем воды в реках Мацеста и Хорота. В случае необходимости жителям готовы помочь сотрудники МКУ «Служба спасения Сочи» и экипажи «Кубань-СПАС».