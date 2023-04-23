Двое детей погибли от удара внедорожника в Приморье Два ребенка в Приморье погибли в ДТП, виновник происшествия скрылся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморье двое детей погибли после того, как в машину, в которой они ехали, врезался внедорожник. Еще один ребенок получил повреждения. Виновник происшествия скрылся с места ДТП. Об этом сообщает краевое УМВД РФ.

Авария произошла в поселке Пластун. По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не соблюдал безопасную дистанцию в отношении двигавшейся впереди Toyota Corolla и в результате врезался в нее. После удара автомобиль съехал на обочину и врезался в дерево.

Водитель Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся, однако позже самостоятельно явился в отдел полиции. В результате ДТП травмы получил экипаж Toyota Corolla: 15-летнему водителю врачи диагностировали травму головы, 14-летние пассажиры (девочка и мальчик) скончались в больнице, — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что водитель Toyota Land Cruiser не имеет прав, при этом к административной ответственности ранее не привлекался. Toyota Corolla находилась во дворе дома и подросток, севший за руль, взял ключи без ведома родителей.

ДТП произошло в ночное время на сухом асфальте. У предполагаемого виновника взят расширенный анализ крови для выявления состояния опьянения. Начато административное расследование.

Ранее стало известно, что три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на дороге Кантышево — Ачалуки в Ингушетии. Еще три человека пострадали, они госпитализированы в больницу города Назрань.