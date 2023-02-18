Двое детей и взрослые погибли при пожаре под Тулой РЕН ТВ: двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме под Тулой

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Двое взрослых и двое детей стали жертвами пожара в частном доме в Тульской области, сообщил телеканалу РЕН ТВ источник. Огонь вспыхнул около девяти часов вечера 18 февраля. Причины произошедшего выясняются, на месте работают экстренные службы.

При тушении пожара в доме обнаружили четырех человек. Среди погибших есть двое детей, — сообщил источник.

11 февраля в частном доме одного из районов Татарстана произошел пожар, в котором погибли трое детей и мужчина. Выжили женщина и еще один ребенок, они госпитализированы. Пострадавшие на пожаре получили отравление продуктами горения и переломы.

Ранее мать и двое детей погибли при пожаре в городе Заозерный Рыбинского района Красноярского края. Возгорание произошло в частном доме с верандой на улице Вокзальной, тушение огня заняло у пожарных более четырех часов. 36-летняя женщина скончалась на месте. Двое детей умерли в машине скорой помощи.