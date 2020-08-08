Движение в Москве затруднено из-за скопления людей у посольства Белоруссии

https://static.news.ru/photo/67bbcf5a-da69-11ea-ad62-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/martin_camera

В центре Москвы возможно затруднение движения транспорта из-за скопления людей у посольства Белоруссии. Трудности могут возникнуть на Маросейке и прилегающим к ней улицам.

На Маросейке и соседних улицах из-за скопления людей затруднено движение. Обходите и объезжайте, — цитирует ТАСС официальный Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

Отмечается, что трудности могут возникнуть на Маросейке, где расположено посольство Белоруссии и прилегающим к ней улицам. Граждане этой страны стоят в очереди, чтобы проголосовать на президентских выборах.

В самом посольстве ранее сообщали, что огромная очередь перед белорусским дипведомством в российской столице возникла из-за высокой активности желающих проголосовать на выборах президента Белоруссии и мер предосторожности из-за пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, на выборах президента Белоруссии по состоянию на 14:00 проголосовали уже 65,19% избирателей. Наибольшая избирательная активность зафиксирована в Гомельской области.