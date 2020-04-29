Двадцать два населённых пункта в Коми пострадали от весеннего паводка

https://static.news.ru/photo/6f2b66d8-89b0-11ea-afef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gottfried Czepluch via www.imago/www.imago-images.de/GlobalLookPress

Врио главы республики Коми Владимир Уйба сообщил, что во время весеннего паводка пострадали более двух тысяч жителей из 22 населённых пунктов региона.

Сегодня половодьем отрезаны от большой земли три района республики, 22 населённых пункта, в которых проживает более двух тысяч человек, — привели слова Владимира Уйба в РИА Новости.

Он отметил, что во всех недоступных из-за паводка населённых пунктах есть всё необходимое: продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

Ранее NEWS.ru писал, что Минтранс выделит 1,7 млрд рублей на ремонт дорог и мостов после паводков.