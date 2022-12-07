Два ребенка погибли при пожаре в Ростовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в хуторе Усьман Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. Спасатели обнаружили тела детей — двухлетнего мальчика и пятилетней девочки — при разборе завалов. В пресс-службе министерства уточнили, что на момент прибытия пожарных на место ЧП весь дом был охвачен огнем.

В 16:07 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в хуторе Усьман на улице Донская, 8. На момент прибытия пожарных огнем был охвачен весь дом размером 4 м на 7 м, произошло обрушение крыши и стен. <...> При разборе завалов в 21:01 обнаружены тела двух детей: мальчик 2019 года рождения и девочки 2017 года рождения, — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в момент происшествия дети были дома одни, без присмотра взрослых.

Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Ранее в центре Москвы на Цветном бульваре загорелся ресторан Folk. Были эвакуированы 20 человек. Площадь пожара составила три квадратных метра. Позже стало известно, что причиной возгорания стало воспламенение утеплителя.