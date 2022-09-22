Два человека утонули на опрокинувшемся катере под Норильском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Катер опрокинулся под городом Норильском на севере Красноярского края. На судне находилась семья из пяти человек, в результате погибла женщина и пропал без вести 25-летний мужчина, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Происшествие случилось 20 сентября на реке Норильская. Судно опрокинулось из-за разбушевавшейся непогоды. Троих человек удалось спасти, они госпитализированы. Местонахождение пропавшего мужчины не установлено.

Стоит отметить, что по состоянию на 22 сентября в дельте реки Норильской ожидается температура около одного градуса тепла и осадки, — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее в городе Каикоура в Новой Зеландии опрокинулась яхта, на которой находилось 11 человек, пять из них погибли. По словам мэра города Крейг Макл, в день инцидента море было спокойным, а судно мог перевернуть проплывающий мимо кит.