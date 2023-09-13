Два человека стали жертвами серьезного ДТП в Марий Эл

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Два человека погибли в результате серьезного ДТП в республике Марий Эл, передает телеканал РЕН ТВ. Массовая авария с пятью автомобилями произошла на 95-м километре автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск, сообщили в Госавтоинспекции республики.

По предварительным данным, причиной случившегося мог стать выезд одной из машин на полосу встречного движения, — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что трое детей и девять взрослых ранее получили травмы в результате ДТП на трассе М-4 «Дон». Десять пострадавших доставлены в больницу. Авария произошла в ночь на 11 сентября на Кубани в Динском районе. На 22-м км трассы столкнулись пассажирская «Газель» и грузовой автомобиль.

До этого сообщалось, что фура врезалась в группу велосипедистов-подростков и сопровождающую машину на трассе «Скандинавия» перед поселком Огоньки в Ленобласти. Среди погибших как минимум двое подростков, восемь человек пострадали, среди них семеро детей. На месте происшествия работали медики. Позднее выяснилось, что за рулем большегруза Scania находился 31-летний уроженец Узбекистана по имени Шахбоз. Было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Полиция задержала подозреваемого, позднее суд арестовал его на два месяца.