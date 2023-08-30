Дрон ВСУ атаковал крупнейший нефтяной завод в Калужской области SHOT: беспилотник ВСУ атаковал крупнейший нефтяной завод в Калужской области

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Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщает, что украинский беспилотник атаковал нефтяной завод в поселке Полотняный Завод Калужской области. По информации канала, дрон рухнул в пустой резервуар для хранения нефтяных продуктов, после чего произошел пожар. Его удалось вовремя потушить, пострадавших нет. Минобороны России информацию не комментировало.

По данным SHOT, атака была произведена 30 августа около 02:00 в Дзержинском районе Калужской области. В публикации говорится, что украинский беспилотник самолетного типа пытался атаковать здание крупнейшего в регионе нефтяного предприятия ООО «Первый Завод». Утверждается, что после падения в пустой резервуар загорелся перегонный трубопровод, позднее его потушили сотрудники предприятия.

SHOT пишет, что в это же время силы ПВО сбили беспилотник вблизи деревни Пищалово Калужской области, на месте падения дрона образовалась семиметровая воронка. Жертв также удалось избежать.

Ранее сообщалось о взрыве в здании городского Следственного управления СК России. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В администрации Брянска уточнили, что в результате атаки украинских беспилотников в здании СК были выбиты окна.