Дочери жертвы смертельного рентгена в Петербурге отказали в компенсации Суд в Петербурге отказал в компенсации дочери умершей после рентгена женщины

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Суд в Петербурге отказал в компенсации жительнице города Виктории Андреевой, чья 66-летняя мать в декабре 2021 года погибла в результате отравления суспензией с барием, которую ей велели выпить врачи перед рентгеном желудка, сообщает KP.RU. Как напоминает издание, уголовное дело о смерти восьмерых пациентов Городского консультативно-диагностического центра № 1 было заведено в начале 2022 года. По версии следователей, в растворе были ядовитые соли.

Дело в том, что мы кремировали маму, и адвокаты медцентра теперь цепляются за это, говоря: «Нет тела — нет и точной экспертизы». Поэтому, по их мнению, причинно-следственная связь смерти не установлена — якобы нельзя утверждать, что мама скончалась после употребления бария, — рассказала изданию Андреева.

При этом, по ее словам, в ходе следствия были обнаружены следы ядовитого бария в стакане, в который пожилую женщину тошнило после возвращения с рентгена желудка.

Как отмечает издание, юристы медцентра на суде признали, что для суспензии врачи использовали технический, а не медицинский барий. Однако, по заявлениям адвокатов, вещество не было ядовитым, так как многие пациенты выпили его и не умерли. В то же время в материалах дела значатся восемь погибших и несколько десятков отравившихся. Из четверых медиков, оказавшихся на скамье подсудимых, вину частично признала только завотделением лучевой диагностики, остальные заявили о своей невиновности, пишет издание.

Как рассказала Виктория Андреева, сейчас она готовит апелляцию на отказ суда в выплате ей компенсации. Следствие по уголовному делу продлено до января 2024 года. Родственники жертв надеются на справедливые приговоры.

Ранее сообщалось, что в диагностическом центре в Санкт-Петербурге пациенты скончались после проведения обследования органов ЖКТ с применением бария. Следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.