Три человека скончались после обследования в больнице Санкт-Петербурга

В диагностическом центре № 1 на улице Сикейроса в Санкт-Петербурге три пациента скончались после проведения обследования, ещё трое реанимированы, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники. Ранее в СМИ поступала информация о двух погибших и двоих госпитализированных. Как сообщается, пострадавшим пациентам проводили исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария.

с 17 по 26 января медицинские сотрудники Городского консультативно-диагностического центра № 1 на улице Сикейроса, исполняя свои обязанности, провели ряд медицинских манипуляций нескольким пациентам, в том числе медицинское исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария, — сообщает агентство.

Также сообщается, что следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура следит за ходом расследования.

Ранее в Москве в одном из частных медицинских центров женщина скончалась из-за анафилактического шока. Установлено, что 38-летняя пациентка находилась в клинике с декабря 2021 года, утверждается, что она лечилась от бесплодия. Предположительно, анафилактический шок мог наступить из-за того, что женщине ввели неподходящий ей препарат, который и вызывал сильную аллергическую реакцию.