Дочь убитого мэра Самары не признала вину в вымогательстве 200 млн рублей Осужденная за вымогательство дочь убитого мэра Самары Тархова не признала вину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова, Людмила Тархова, осужденная за вымогательство 200 млн рублей у депутата Александра Милеева, не признала свою вину, сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Согласно документам, суд признал факт попытки вымогательства, однако подсудимая не согласилась с этой квалификацией и отказалась признать себя виновной полностью.

Ленинский районный суд Самары в 2022 году приговорил ее к семи годам лишения свободы. Известно, что депутат сам уведомил Тархову о готовности передать деньги ради недопущения распространения компрометирующей информации, а затем обратился в ФСБ и согласился на проведение оперативного эксперимента, что позволило разоблачить действия женщины.

Ранее Самарский районный суд на два месяца продлил срок содержания под стражей Екатерине Тарховой, которую обвиняют в убийстве деда и бабушки. Девушка будет находиться в СИЗО до 2 июня 2025 года. Сама Тархова уже дала признательные показания. В ходе допроса она заявила, что ради завладения имуществом родственников отравила их, а затем заморозила при помощи азота. После этого знакомый мужчина помог расчленить их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам.