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Жена сотрудника Белоярской АЭС в городе Заречный Свердловской области заразила коронавирусом своего супруга. Выяснилось, что вирус она подхватила от дочери, которая вернулась из США.

Как пишут журналисты «КП-Урал», сначала симптомы заболевания проявились у матери, а затем у отца девушки. При этом сама дочь не заболела коронавирусом.

Супруги в настоящий момент находятся в ГКБ № 40 Екатеринбурга. Большая часть персонала станции — на карантине.

Мы обеспечиваем необходимые меры по охране здоровья собственного персонала, все сотрудники АЭС в течение недели будут находиться дома, — рассказал журналистам директор АЭС Иван Сидоров.

Он подчеркнул, что на местах остаётся оперативный персонал, который будет максимально изолирован от контактов.

В настоящий момент оперативный штаб в Свердловской области сообщил о 24 случаях заражения коронавирусом. Три человека находятся в тяжёлом состоянии, двое в состоянии средней тяжести.

NEWS.ru писал, что кабмин выделит 77 регионам 33,4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин призвал граждан страны старше 65 лет не выходить на улицу и оставаться в самоизоляции.

Всего в России выявлено 1836 случаев коронавирусной инфекции, 66 пациентов были выписаны из больниц, 9 скончались. В Москве — 1226 случаев заболевания, выписаны 28 человек, 6 скончались.