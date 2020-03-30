Жена сотрудника Белоярской АЭС в городе Заречный Свердловской области заразила коронавирусом своего супруга. Выяснилось, что вирус она подхватила от дочери, которая вернулась из США.
Как
Супруги в настоящий момент находятся в ГКБ № 40 Екатеринбурга. Большая часть персонала станции — на карантине.
Мы обеспечиваем необходимые меры по охране здоровья собственного персонала, все сотрудники АЭС в течение недели будут находиться дома, — рассказал журналистам директор АЭС Иван Сидоров.
Он подчеркнул, что на местах остаётся оперативный персонал, который будет максимально изолирован от контактов.
В настоящий момент оперативный штаб в Свердловской области сообщил о 24 случаях заражения коронавирусом. Три человека находятся в тяжёлом состоянии, двое в состоянии средней тяжести.
NEWS.ru писал, что кабмин выделит 77 регионам 33,4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Ранее президент России Владимир Путин призвал граждан страны старше 65 лет не выходить на улицу и оставаться в самоизоляции.
Всего в России выявлено 1836 случаев коронавирусной инфекции, 66 пациентов были выписаны из больниц, 9 скончались. В Москве — 1226 случаев заболевания, выписаны 28 человек, 6 скончались.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен