Дочь Кадырова стала министром культуры Чечни в 22 года

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айша, которой исполнилось 22 года, стала министром культуры республики. Об этом сообщил спикер республиканского парламента Магомед Даудов в своём Instagram. Ранее она занимала должность первого зама главы ведомства.

Я уверен, что на ответственном посту министра культуры Чеченской Республики Айшат добьётся ещё более значимых результатов в своей деятельности и успешно справится с поставленными задачами, — написал он.

При этом Даудов отметил, что благодаря ответственному отношению к своей работе Айшaт Кадыровой удалось внести колоссальный вклад в развитие библиотек республики, домов культуры и театров. Кроме того, ей удалось добиться высоких показателей во всех направлениях деятельности Минкультуры.

Даудов также выразил уверенность, что на ответственном посту Айшaт Кадырова добьëтся ещё более значимых результатов в своей деятельности и успешно справится с поставленными задачами.

Ранее Айшат Кадырова высказала удивление включению своего имени в чёрный список Госдепартамента США. По её словам, она и не предполагала, что может быть настолько известной за пределами России.