Артемий Лебедев оценил проект нового терминала аэропорта Новосибирска Дизайнер Артемий Лебедев высоко оценил проект нового терминала новосибирского аэропорта

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев высоко оценил проект нового терминала с парящей кровлей в новосибирском аэропорту Толмачево, передает «Сиб.фм». Он отметил, что проект его реконструкции был разработан под руководством главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Дизайнер также выразил надежду на удобную навигацию в здании аэропорта.

Уже сейчас видно, что проект будет совершенно ... (замечательный — прим. NEWS.ru). Завидую Новосибирску, что у него будет такая красота, — заявил Лебедев.

Дизайнер Артемий Лебедев ранее в выпуске своей программы на YouTube раскритиковал Новосибирск, назвав его городом-недоразумением. По его мнению, столица Сибири — Красноярск, а Новосибирск как город до сих пор не состоялся. Своё мнение после критики он не поменял, о чём сообщил в новом ролике. После такого заявления ему в студию позвонил житель Новосибирска и пригрозил убить за критику родного города. Мужчина упомянул своё отношение к спецназу и предостерег дизайнера от встречи. Лебедев вынужден был обратиться в полицию.

До этого певица и телеведущая Ольга Бузова высоко оценила проект станции метро «Спортивная» в Новосибирске, написав про него на личной странице в соцсети. По ее словам, новая станция удивит горожан инновациями, например датчиками режима тепла. Артистка не объяснила, почему решила рассказать своим подписчикам именно об этом.