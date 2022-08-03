Ольга Бузова неожиданно восхитилась проектом станции метро в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова высоко оценила проект станции метро «Спортивная» в Новосибирске, написав про него на личной странице в соцсети. По ее словам, новая станция удивит горожан инновациями, например датчиками режима тепла, пишет «Сиб.фм». Артистка не объяснила, почему решила рассказать своим подписчикам именно об этом.

Для москвичей, конечно, ничего удивительного, но новая станция будет первой и пока единственной такой особенной в стране. С датчиками и двумя зонами режима тепла. В зоне путей зимой холодно, а на платформе и в вестибюле тепло одновременно. Это как с тёплыми остановками в северных городах. Круто, что регионы развиваются, — заключила певица.

Строительство новой станции новосибирского метрополитена «Спортивная» власти планируют завершить в сентябре 2022 года.

Актриса Мария Шукшина раскритиковала Ольгу Бузову за ее откровенное поведение и высказывания. Она считает, что певица подаёт дурной пример, делая мат, грубость и пошлости нормой для современного поколения. Актриса также не понимает, чем Бузова заслужила свою славу и как ей удалось стать кумиром молодежи с такой репутацией.